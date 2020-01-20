Відповідальна мода у тренді. Чому відомі дизайнери за секонд-хенди

Одяг має бути екологічним, а купувати зайве нині поганий тон. У світі нові тренди – вдумливе використання речей. Модні будинки вже не викидають застарілі колекції, а відправляють на переробку. У світових столицях моди відкриваються магазини брендового секонд-хенду, а дизайнери придумують універсальні моделі, які будуть актуальні багато десятиріч.

Попит на секонд-хенд у світі зростає шаленими темпами.

І купувати вживані речі – не лише економія коштів, а новий тренд. Адже це можливість вдягтися дешево, різноманітно, виглядати стильно та ще й не нашкодити довкіллю. Відповідально ставитися до купівлі речей радить не лише Папа римський Франциск, а й модні експерти.

Це не лише економія грошей, а й крок до порятунку планети. Індустрія моди на третьому місці із забруднення довкілля після видобутку нафти й сільського господарства. Щосекунди у світі спалюють вантажівку з речами. Та обсяги продажів зростають.

В універмагах Лондона вже з’явилися люксові секонд-хенди. Там продають речі відомих дизайнерів старих колекцій, які вдягали лише кілька разів. Компанія H&M у 2020 році відкриє магазин уживаних речей. Українські зірки охоче підхопили новий тренд.

Факти ICTV раніше писали про те, що українські зірки купують у секонд-хенді.

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