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Отрезал органы пленным: кто такой Ян Петровский и выдадут ли его Украине

Сменил имя, чтобы попасть в Европу, но попал за решетку. В Финляндии задержали Яна Петровского – одного из лидеров российской неонацистской группировки Русич. Эта террористическая группа сражалась на территории Украины еще с 2014 года. Ее представители, в частности, и сам Петровский, жестоко пытали украинских военных. Отрезали пленными уши, добивали выстрелами в голову. И снимали все свои злодеяния на видео.

Украинские прокуроры уже обратились в Финляндию, чтобы Петровского доставили в Украину для справедливого суда. Чтобы эта особь, человеком его называть нельзя, не избежал ответственности.

Ян Петровский, 36 лет. Позывной – Славянин. Уроженец Иркутска. Один из лидеров российской террористической группы Русич. С 2014 года она воевала в Украине, затем – в Сирии. Участвовала и в боях в Харьковской области уже во время полномасштабного вторжения России.

Именно Петровскому и его банде инкриминируют жесточайшие преступления этой войны. Фото и видео, публиковавшиеся боевиками группировки Русич – за пределом жестокости. Внезапно появилась возможность справедливого правового возмездия – Петровского задержали в финском Хельсинки. Он выехал туда под фейковым именем – Воислав Торден.

Петровский был задержан в аэропорту. С женой и детьми он собрался бежать во французскую Ниццу. Не успел, говорит Галина Сергеева. Она украинская журналистка. Уже несколько лет работает в Финляндии. Украина сразу же направила запрос в Финляндию – просит выдать Петровского для справедливого суда.

Уголовное дело против Петровского украинские прокуроры открыли еще в 2016 году. Тогда же объявили подозрение — заочно.

Украинский суд требует экстрадиции Петровского в Украину. Юрист Гюндуз Мамедов говорит: стоит подчеркивать еще и военные преступления Петровского. Потому что речь идет не о терроризме, а об открытой военной агрессии России против Украины.

Прецедентов экстрадиции русских военных преступников в современной украинской истории еще не было. Что экстрадиция Петровского может быть реализована и стать первым подобным прецедентом – подтверждает правозащитница Лидия Волкова.

Вопрос другой: доверят ли это дело финские прокуроры украинской судебной системе? Насколько сильно будет сопротивление защитников Петровского? Он уже называет это дело политическим и требует убежища.

злочинець, Факти ICTV
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