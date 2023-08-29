Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
Орест Дрималовський

Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні

Змінив ім’я, щоб потрапити до Європи, але потрапив за ґрати. У Фінляндії затримали Яна Петровського – одного із лідерів російського неонацистського угруповання Русич. Ця терористична група воювала на території України ще з 2014 року. Її представники, зокрема, і сам Петровський, жорстоко катували українських військових. Відрізали полоненим вуха, добивали пострілами в голову. І знімали всі свої злочини на відео.

Українські прокурори вже звернулися до Фінляндії, аби Петровського доправили до України для справедливого суду. Щоб ця особа, людиною її називати не можна, не уникла відповідальності.

Ян Петровський, 36 років. Позивний – Слов’янин. Уродженець Іркутська. Один із лідерів російської терористичної групи Русич. З 2014 вона воювала в Україні, потім – у Сирії. Брала участь і в боях на Харківщині вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

Саме Петровському і його банді інкримінують найжорстокіші злочини цієї війни. Фото та відео, які публікували бойовики угруповання Русич – за межею жорстокості. Раптово з’явилась можливість справедливої правової відплати – Петровського затримали у фінському Гельсінкі. Він виїхав туди під фейковим іменем – Воїслав Торден.

Петровського затримали в аеропорту. З дружиною і дітьми він зібрався втікати до французької Ніцци. Не встиг, каже Галина Сергєєва. Вона українська журналістка. Вже кілька років працює у Фінляндії.  Україна відразу ж направила запит до Фінляндії – просить видати Петровського для справедливого суду.

Карну справу проти Петровського українські прокурори відкрили ще 2016. Тоді ж оголосили підозру – заочно.

Український суд вимагає екстрадиції Петровського до України. Юрист Гюндуз Мамедов каже: варто наголошувати ще й на військових злочинах Петровського. Бо йдеться не про тероризм, а про відкриту воєнну агресію Росії проти України.

Прецедентів екстрадиції російських воєнних злочинців у сучасній українській історії ще не було. Що екстрадиція Петровського може бути реалізована і стати першим таким прецедентом – підтверджує правозахисниця Лідія Волкова.

Питання інше: чи довірять цю справу фінські прокурори українській судовій системі? Наскільки сильним буде опір захисників Петровського? Він вже називає цю справу політичною і вимагає притулку.

злочинець, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь