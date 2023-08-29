Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні

Змінив ім’я, щоб потрапити до Європи, але потрапив за ґрати. У Фінляндії затримали Яна Петровського – одного із лідерів російського неонацистського угруповання Русич. Ця терористична група воювала на території України ще з 2014 року. Її представники, зокрема, і сам Петровський, жорстоко катували українських військових. Відрізали полоненим вуха, добивали пострілами в голову. І знімали всі свої злочини на відео.

Українські прокурори вже звернулися до Фінляндії, аби Петровського доправили до України для справедливого суду. Щоб ця особа, людиною її називати не можна, не уникла відповідальності.

Ян Петровський, 36 років. Позивний – Слов’янин. Уродженець Іркутська. Один із лідерів російської терористичної групи Русич. З 2014 вона воювала в Україні, потім – у Сирії. Брала участь і в боях на Харківщині вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

Саме Петровському і його банді інкримінують найжорстокіші злочини цієї війни. Фото та відео, які публікували бойовики угруповання Русич – за межею жорстокості. Раптово з’явилась можливість справедливої правової відплати – Петровського затримали у фінському Гельсінкі. Він виїхав туди під фейковим іменем – Воїслав Торден.

Петровського затримали в аеропорту. З дружиною і дітьми він зібрався втікати до французької Ніцци. Не встиг, каже Галина Сергєєва. Вона українська журналістка. Вже кілька років працює у Фінляндії. Україна відразу ж направила запит до Фінляндії – просить видати Петровського для справедливого суду.

Карну справу проти Петровського українські прокурори відкрили ще 2016. Тоді ж оголосили підозру – заочно.

Український суд вимагає екстрадиції Петровського до України. Юрист Гюндуз Мамедов каже: варто наголошувати ще й на військових злочинах Петровського. Бо йдеться не про тероризм, а про відкриту воєнну агресію Росії проти України.

Прецедентів екстрадиції російських воєнних злочинців у сучасній українській історії ще не було. Що екстрадиція Петровського може бути реалізована і стати першим таким прецедентом – підтверджує правозахисниця Лідія Волкова.

Питання інше: чи довірять цю справу фінські прокурори українській судовій системі? Наскільки сильним буде опір захисників Петровського? Він вже називає цю справу політичною і вимагає притулку.

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