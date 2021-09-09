Возродить забытую историю: Нежинская община придумала 3Д экспозицию для туристов

В городе Нежин 17 действующих старинных храмов, а самый древний — Николаевский собор, построенный в середине 17 века на деньги казаков. Его считают оберегом города.

У него была небольшая реставрация, но он является стабильным и в течение 360 лет стоит на своем месте.

Рядом расположен музей почтовой станции. Начиная с 18 века, именно здесь были главные ворота города.

Здесь останавливались Тарас Шевченко, Александр Пушкин и Николай Гоголь, а со станции шли дороги на Ригу, Полтаву, Москву и Западную Европу.

Надзиратель тщательно вел журнал посетителей. Даже сохранились оригинальные билеты Гоголя и Шевченко.

Большой интерес у туристов вызывает и один из старейших университетов Украины — Нежинский государственный.

По этой лестнице ходил Николай Васильевич Гоголь и другие гимназисты, которые учились здесь.

ВУЗ построили и содержали полностью за средства благотворителя — мецената Безбородько. Толстые стены здания служили настоящей крепостью, отапливать зимой помещение было непросто. Всюду были печи, большинство из которых советская власть разрушила.

Но в отдельных аудиториях они были сохранены только с одной целью — чтобы прослушивать ту информацию которую преподаватели доносили к студентам с целью поймать их на антисоветской пропаганде.

Ежегодно Нежин посещает более 10 тыс. туристов. Шанс на развитие города появился после воплощения реформы децентрализации. Нежинская община объединилась три года назад.

В город присоединились 4 села. Главные поступления в бюджет — от аренды земли, акциза горячего и туристический сбор. А это миллионы гривен, которые теперь остаются в общине. Их направляют на ремонт дорог, школ и больниц и мечтают возродить забытые туристические объекты города.

— Мы хотим создать новый туристический маршрут — Нежин забытая история. В рамках которого будет изготовлено 10 современных 3Д экспозиций, из прозрачного пластика, они полностью воссоздадут разрушенные эти 10 памятников архитектуры, — рассказал глава общины.

Именно для этого и участвуют в конкурсе Наша община, который проводится рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность.

Чтобы воплотить свою мечту, нежинцам нужно 625 тыс. грн. 125 тыс. Община имеет, а остальные рассчитывают получить от победы в проекте.

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