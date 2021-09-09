Відродити забуту історію: Ніжинська громада вигадала 3Д експозицію для туристів

У місті Ніжин 17 діючих старовинних храмів, а найдавніший – Миколаївський собор, збудований у середині 17 століття на гроші козаків. Його вважають оберегом міста.

В нього була невелика реставрація, але він є стабільним і впродовж 360 років стоїть на своєму місці.

Поруч розташований музей поштової станції. Починаючи з 18 століття, саме тут були головні ворота міста.

Тут зупинялися Тарас Шевченко, Олександр Пушкін та Микола Гоголь, а зі станції йшли дороги на Ригу, Полтаву, Москву та Західну Європу.

Наглядач ретельно вів журнал відвідувачів. Навіть збереглися оригінальні квитки Гоголя і Шевченка.

Неабиякий інтерес у туристів викликає і один з найстаріших університетів України – Ніжинський державний.

Цими сходами ходив Микола Васильович Гоголь та інші гімназисти, які навчалися тут.

ВИШ побудували і утримували повністю за кошти благодійника – мецената Безбородька. Товсті стіни будівлі слугували справжньою фортеце, опалювати взимку приміщення було непросто. Усюди були печі, більшість з яких радянська влада зруйнувала.

Але в окремих аудиторіях вони були збережені лише з однією метою – щоб прослуховувати ту інформацію яку викладачі доносили до студентів з метою спіймати їх на антирадянській пропаганді.

Щороку Ніжин відвідує понад 10 тис. туристів. Шанс на розвиток міста з’явився після втілення реформи децентралізації. Ніжинська громада об’єдналася три роки тому.

До міста долучилися 4 села. Головні надходження у бюджет – від оренди землі, акцизу пального і туристичний збір. А це мільйони гривень, які тепер залишаються у громаді. Їх направляють на ремонт доріг, шкіл та лікарні. Та мріють відродити забуті туристичні об’єкти міста.

– Ми хочемо створити новий туристичний маршрут – Ніжин забута історія. В рамках якого буде виготовлено 10 сучасних 3Д експозицій, з прозорого пластику, які повністю відтворять зруйновані вже, знищені ці 10 пам’яток архітектури, – розповів голова громади.

Саме для цього й беруть участь у конкурсі Наша громада, який проводять у рамках програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність.

Аби втілити омріяне, ніжинцям потрібно 625 тис. грн. 125 тис. громада має, а решту розраховують отримати від перемоги у проекті.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.