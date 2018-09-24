Война за стадион Старт: почему спорткомплекс не отдают киевлянам

Здесь мог бы быть спорткомлекс с современным футбольным полем и даже ледовой ареной – вместо – построенный почти 90 лет назад стадион Старт в центре Киева, который приходит в упадок и загромождение.

В свое время его отстояли от застройки активисты – они же сейчас его и ухаживают. Реконструировать сооружение хочет власть и даже уже есть план.

Посетители сидят на старых полуразрушенных лавках, видно и неубранный мусор, и фонари работают не все.

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Выясняем, что стадион до сих пор принадлежит фонду госимущества, который уже почти год тянет с передачей его Киеву. Иначе столица не может выделить деньги на благоустройство спортивной арены.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать спортивные кружки для детей и мотивировать их.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 10:21



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