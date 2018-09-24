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Війна за стадіон Старт: чому спорткомплекс не віддають киянам

Тут міг би бути спорткомлекс із сучасним футбольним полем і навіть льодовою ареною – натомість – збудований майже 90 років тому стадіон Старт у центрі Києва занепадає та захаращується.

Свого часу його відстояли від забудови активісти – вони ж нині його і доглядають. Реконструювати споруду хоче міська влада і навіть вже має план.

Відвідувачі сидять на старих напівзруйнованих лавках, видно і неприбране сміття, та й ліхтарі працюють не всі.

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З’ясовуємо, що стадіон досі належить фонду держмайна, який уже майже рік зволікає з передачею його Києву. Інакше столиця не може виділити гроші на впорядкування спортивної арени.

Раніше Факти ICTV писали, як обрати спортивні гуртки для дітей та мотивувати їх.

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