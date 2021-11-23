Свободный крой и игра с цветом: модные тренды зимы

Холодная погода за окном намекает на то, что пора утепляться, однако во что именно — вопрос к тенденциям, которые диктует современная мода. В этом сезоне в тренде широкое, теплое и удобное. Украинские производители сшили немало пуховиков, зимней обуви и аксессуаров, которые сделают любой образ особенным.

Какой длины выбрать пальто и обувь какого цвета наиболее популярна — далее в материале.

Вещи в этом магазине – украинского производства, а покупатели со всего мира. Верхняя одежда, брюки, шапки, обувь – готовы спасать своих будущих обладателей от холодов.

— Хочется комфорта и красок каких-нибудь. Не хочется черного и пасмурного. Желательно без полиэстера и искусственных тканей, — сказала покупательница Лана Стаценко.

В гардеробе девушки большинство вещей украинского производства. Она отметила, что обувь от отечественных производителей покупает уже давно, сейчас перешла на трикотаж и поняла, что качество очень хорошее.

Подобрать несколько удачных образов взялась стилистка Леся Бартецкая. Один – более обычный и утепленный, другой – нарядный и для не морозной погоды.

В центре внимания – верхняя одежда. В этом году на пике популярности пуховики и утепленные пальта ниже колен. Это универсальная длина, подходящая женщинам любого роста. С цветом можно поиграть.

— Нужно смотреть как цвет одежды влияет на цвет вашего лица для того, чтобы выглядеть свежо и бодро. Есть такая тенденция, что цвета более приглушенные, глубокие и темные выглядят дороже и стильнее, чем яркие неоновые, — отметила Леся.

Зимний образ невозможно представить без стильной обуви. Тренд сезона – ботинки на грубой подошве. Они прибавляют рост и лучше защищают от холода.

— Если говорить о цвете ботинок, то безусловно черный. Это функционально и под все идет. Но если говорить о последних тенденциях, то белые или бежевые ботинки могут быть наряду с черными — функциональными и стильными, — сказала стилист.

Среди тенденций – одежда свободного кроя. Это касается и свитеров, и платьев. Но куда без аксессуаров, которые делают образ завершенным?

Леся Бартецкая подобрала два варианта головных уборов: панаму и платок. Когда-то летний аксессуар стал популярным зимой. Однотонные, в клеточку, шерстяные – выбрать есть из чего.

Платок тоже неизменный тренд много лет подряд, особенно – в тандеме с очками. Он придает женственности и надежно защищает голову от холодного ветра.

Если же экспериментировать с панамами или косынками не готовы, привычные нам шапки тоже актуальны.

Мужская одежда более сдержанна и менее разнообразна. Пуховики универсальных тонов: черные, темно зеленые, иногда – красные. Обувь – тоже темная, а вот свитера и водолазки – насыщенные и яркие.

Оптимальная длина мужского пуховика или парки — ниже ягодиц.

Кроме того, тренд на экологичность набирает обороты с каждым годом. Модницы и модники со всего мира продолжают отказываться от натурального меха в пользу искусственного. Так что неизменно популярными в этом году остаются и эко-шубы.

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