Вільний крій та гра з кольором: модні тренди зими

Холодна погода за вікном натякає на те, що настав час утеплюватися, однак у що саме – питання до тенденцій, які диктує сучасна мода. Цього сезону в тренді широке, тепле та зручне. Українські виробники пошили чимало пуховиків, зимового взуття та аксесуарів, які зроблять будь-який образ особливим.

Якої довжини обрати пальто та взуття якого кольору найбільш популярне – далі в матеріалі.

Речі в цьому магазині – українського виробництва, а покупці з усього світу. Верхній одяг, штани, шапки, взуття готові рятувати своїх майбутніх власників від холодів.

– Хочеться комфорту та фарб якихось. Не хочеться чорного та похмурого. Бажано без поліестеру та штучних тканин, – сказала покупниця Лана Стаценко.

У гардеробі дівчини більшість речей українського виробництва. Вона зазначила, що взуття від вітчизняних виробників купує вже давно, наразі перейшла на трикотаж і зрозуміла, що якість дуже хороша.

Підібрати кілька вдалих образів взялася стилістка Леся Бартецька. Один – більш простий і утеплений, інший – ошатний і не для морозної погоди.

У центрі уваги – верхній одяг. Цього року на піку популярності пуховики та утеплені пальта нижче коліна. Це універсальна довжина, яка підходить жінкам будь-якого зросту. Із кольором можна пограти.

– Потрібно дивитися, чи підходить колір одягу до вашого обличчя, щоб мати свіжий і бадьорий вигляд. Є така тенденція, що кольори більш приглушені, глибокі й темні здаються дорожчими та більш стильними, ніж яскраві неонові, – зазначила Леся.

Зимовий образ неможливо уявити без стильного взуття. Тренд сезону – черевики на грубій підошві. Вони додають зросту та краще захищають від холоду.

– Якщо говорити про колір черевиків, то, безумовно, чорний. Це функціонально і під все пасує. Але якщо говорити про останні тенденції, то білі чи бежеві черевики можуть бути поряд із чорними – функціональними та стильними, – сказала стиліст.

Серед тенденцій – одяг вільного крою. Це стосується і светрів, і суконь. Але куди без аксесуарів, що роблять образ завершеним?

Леся Бартецька підібрала два варіанти головних уборів: панаму та хустку. Колись літній аксесуар став популярним узимку. Однотонні, в клітинку, вовняні – обрати є з чого.

Хустка теж незмінний тренд багато років поспіль, особливо – у тандемі з окулярами. Вона надає жіночності та надійно захищає голову від холодного вітру.

Якщо ж експериментувати з панамами чи хустками не готові, звичні нам шапки також актуальні.

Чоловічий одяг більш стриманий і менш різноманітний. Пуховики універсальних тонів: чорні, темно-зелені, іноді – червоні. Взуття – теж темне, а от светри та водолазки – насичені й яскраві.

Оптимальна довжина чоловічого пуховика чи парки – нижче сідниць.

Крім того, тренд на екологічність набирає обертів із кожним роком. Модниці та модники з усього світу продовжують відмовлятися від натурального хутра на користь штучного. Тож незмінно популярними цьогоріч залишаються й еко-шуби.

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