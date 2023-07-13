Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Кроме склада торговой сети, где погибли четыре человека, больше всего пострадал бизнес-центр в Приморском районе города и жилые дома поблизости. В некоторых квартирах до сих пор нет окон.

Больше всего пострадал Музей интересной науки. Здесь повреждено 80% экспозиции. Большинство экспонатов ремонтируют и впоследствии перевезут в новое помещение. Пополнить экспозицию музея было предложено их европейскими коллегами. Таким образом удастся заменить то, что было потеряно из-за ракетного удара.

Ударная волна была настолько сильной, что пострадал и университет поблизости. В четырех корпусах Одесской политехники выбило почти все окна, частично двери, появились трещины на стенах.

Часть помещений там уже законсервирована. Но о восстановлении пока речь не идет. Педагоги обращались в профильное министерство и уже получили первый транш. Впрочем, говорят, это всего 15% от того, в чем нуждается университет после ракетного удара. В настоящее время восстанавливают только кровлю, потому что есть угроза дальнейшего разрушения. А еще помогает бизнес и бывшие студенты.

Застеклить корпус собственными силами планируют к началу учебного года, чтобы около 6 тыс. студентов смогли учиться очно.

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