Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Срочно
Ракета в направлении города: в Запорожье прогремели взрывы
Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини

Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Кроме склада торговой сети, где погибли четыре человека, больше всего пострадал бизнес-центр в Приморском районе города и жилые дома поблизости. В некоторых квартирах до сих пор нет окон.

Больше всего пострадал Музей интересной науки. Здесь повреждено 80% экспозиции. Большинство экспонатов ремонтируют и впоследствии перевезут в новое помещение. Пополнить экспозицию музея было предложено их европейскими коллегами. Таким образом удастся заменить то, что было потеряно из-за ракетного удара.

Ударная волна была настолько сильной, что пострадал и университет поблизости. В четырех корпусах Одесской политехники выбило почти все окна, частично двери, появились трещины на стенах.

Часть помещений там уже законсервирована. Но о восстановлении пока речь не идет. Педагоги обращались в профильное министерство и уже получили первый транш. Впрочем, говорят, это всего 15% от того, в чем нуждается университет после ракетного удара. В настоящее время восстанавливают только кровлю, потому что есть угроза дальнейшего разрушения. А еще помогает бизнес и бывшие студенты.

Застеклить корпус собственными силами планируют к началу учебного года, чтобы около 6 тыс. студентов смогли учиться очно.

Война в Украине, Одесса
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Батальон кровью харкает, отвоевывая эти земли: эксклюзив с передовой
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь