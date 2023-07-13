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Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Окрім складу торговельної мережі, де загинуло четверо людей, найбільше постраждав бізнес-центр у Приморському районі міста та житлові будинки поблизу. В деяких квартирах досі немає вікон.

Чи не найбільше постраждав Музей цікавої науки. Тут пошкоджено 80% експозиції. Наразі більшість експонатів ремонтують та згодом перевезуть у нове приміщення. Поповнити експозицію музею запропонували їхні європейські колеги. Так вдасться замінити те, що було втрачено через ракетний удар.

Ударна хвиля була настільки сильною, що постраждав й університет поблизу. У чотирьох корпусах Одеської політехніки вибило майже усі вікна, частково двері, з’явились тріщини на стінах.

Частину приміщень там вже законсервували. Але про відновлення поки не йдеться. Освітяни зверталися до профільного міністерства та вже отримали перший транш. Проте кажуть, це усього 15% від того, що потребує університет після ракетного удару. Наразі відновлюють лише покрівлю, бо є загроза подальшого руйнування. А ще допомагає бізнес та колишні студенти.

Засклити корпус власними силами планують до початку навчального року, аби близько 6 тис. студентів змогли навчатися очно.

Війна в Україні, Одеса
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