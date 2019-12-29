Вода в Днепре, как парное молоко: как в Черкассах проходит праздничное моржевание

В Черкассах накануне праздника горожане устроили погружения в тематических шапках. Черкасским моржам погружаться в воды Днепра не мешает ни холод, ни мороз, ни дождь или снег. Но если зима погодой не радует, новогоднее настроение они создают сами.

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Моржевание – дело полезное, соглашаются медики, но призывают делать это постепенно и после визита к врачу, чтобы исключить противопоказания для такого закаливания.

Что из этого получилось – смотрите в сюжете Ирины Цимбал.

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