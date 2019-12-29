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Вода в Дніпрі, мов парне молоко: як у Черкасах проходить святкове моржування

У Черкасах напередодні свята містяни влаштували занурення в тематичних шапках. Черкаським моржам занурюватись у води Дніпра не заважає ні холод, ні мороз, ані дощ чи сніг. Але якщо зима погодою не радує, новорічний настрій вони створюють самі.

Читайте: 6 порад, як стати моржем

Моржування – справа корисна, погоджуються медики, але закликають робити це поступово і після візиту до лікаря, аби виключити протипоказання для такого загартовування.

Що з цього вийшло – дивіться в сюжеті Ірини Цимбал.

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