Они спасали нашу землю от радиационной беды: воспоминания ликвидаторов ЧАЭС

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС 14 декабря чтят память тех, кого нет. Большинство героев, которые защищали нас от масштабного техногенного бедствия, таковыми себя не считают.

Однако, именно они приняли удар Чернобыльской катастрофы – это пожарные и военные, собирали раскаленный графит руками и тушили пожар.

Всю жизнь Евгения прошло в Чернобыле, к аварии на атомной станции работал в школе. За последние 10 лет на месте школьного стадиона вырос настоящий лес. Именно здесь в апреле 86-го, тогда еще учитель труда, вместе с учениками, грузил песок в вертолеты, которые сыпали его в уничтоженный взрывом 4-й реактор Чернобыльской АЭС.

Ликвидатором себя мужчина не считает, хотя именно благодаря таким, как он, в первые дни аварии горящий реактор удалось потушить. Туда засыпали более пять тысяч кубометров песка.

Не считают себя героями и работники припятской медчасти, которые ночью 26 апреля принимали первые жертвы.

Незабываемыми в памяти остались светлые глаза пожарных, которые стали первыми жертвами невидимой войны.

В подвале медчасти до сих пор лежат вещи первых героев-пожарных.

За 33 года после аварии это до сих пор самое опасное место в Припяти, радиационный фон здесь смертельный и превышает максимально допустимую норму в семь тысяч раз.

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Точное количество жертв аварии на ЧАЭС неизвестно до сих пор. Официально в первые дни аварии умер 31 человек, острую лучевую болезнь диагностировали у ста сорока пяти, а общее количество ликвидаторов – более шестисот тысяч человек.

Если бы время вернуть назад, зная, что авария неизбежна, эти люди снова прошли бы этот самый путь, жертвуя собой ради нашего будущего.

Подробнее о хронологии и секретных фактах трагедии читайте в спецпроекте Фактов ICTV, который мы готовили к 30-летию аварии.

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