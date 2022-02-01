Ворог біля кордонів: як Україна готується до можливого вторгенення

120 тис. російських військових на кордоні України – це не підстава для паніки. Такої кількості мало для масштабного вторгення, оскільки для відсічі агресії офіційний Київ готовий мобілізувати до 2,5 млн українців. В РНБО вже розроблено план ефективної оборони і деякі секретні накази вже у дії, проте там передусім закликають не панікувати.

– Зберігати максимальний спокій, тому що паніка – це сестра поразки, у нас тут є поруч брати такі, як ця сестра, тому нам не треба панікувати, нам треба спокійно жити і виконувати свої завдання, – заявив в ефірі Свободи слова на ICTV секретар РНБО Олексій Данілов.

Якщо Росія таки вторгнеться, в Україні буде оголошено воєнний стан. В бойову готовність приведуть не лише регулярні війська, але й тероборону, резерви і сили спеціальних операцій.

До того ж світова підтримка України нині інша, ніж вісім років тому. Ми маємо власне сучасне озброєння і додатково отримуємо від партнерів. Тож цього разу протистояти Росії Україна буде не сама. Та експерти наголошують, що перспектива вступу України в НАТО на найближчі роки примарна, тож варто задуматися над окремою угодою між Вашингтоном і Києвом про оборонний союз.

– Я сам не проти, щоб США розвинули більш офіційне безпекове співробітництво з Україною, і це було б дуже розумним і обачливим рішенням. Але ми не маємо діяти на підставі емоцій. США надають безпрецидентну кількість допомоги обладнанням, навчаннями, участю в забезпеченні кібербезпеки, протидії диверсіям, дестабілізації через корупцію, – наголосив заступник генсекретаря НАТО 2012-2016 років Александр Вершбоу.

Паралельно з брязканням зброєю на кордоні Росія намагається розхитати ситуацію в середині України. В МВС не відкидають, що масові заворушення, які мали відбутися напередодні в Києві та інших містах, справа рук Кремля. Так само російські спецслужби стоять за хвилею мінувань. Лише за січень правоохоронці отримали більше тисячі таких повідомлень. Мета провокацій – посіяти паніку у суспільстві.

Водночас експерти й урядовці сподіваються, що утримати Росію все ж таки вдасться завдяки дипломатії та посиленим санкціям. А українцям радять звикати до життя на пороховій діжці, бо Кремль ще довго не дасть нам спокійно жити і час від часу влаштовуватиме провокації.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого на відкритті сьомої сесії Верховної Ради підписав указ про зміцнення обороноздатності України, яким зокрема передбачего збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тис. осіб та створення 20 додаткових бригад.

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