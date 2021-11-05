Вперше в Україні: у жителя Харкова забрали авто за несплату штрафів

В Україні вперше відібрали автомобіль за несплату штрафів. Своєю іномаркою Mercedes-Benz поплатився житель Харкова.

Авто вилучила виконавча служба. 32-річного громадянина Нігерії двічі ловили п’яним за кермом на великій швидкості. Порушник накопичив 80 тис. грн боргу через несплату штрафів. Якщо найближчим часом він їх не сплатить, авто продадуть. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Водночас власник автомобіля стверджує, що не вживав алкоголю.

– Він може забрати її у разі сплати заборгованості за виконавчим провадженням. Тоді реалізація транспортного засобу припиняється… Якщо не сплатить – траспортний засіб буде реалізовано, – каже державний виконавець Михайло Мартинчук.

Ледь не поплатився автомобілем і водій Range Rover. Його власник їхав зі швидкістю 180 км/год. Автівку не вилучили, бо водій одразу сплатив всі накопичені штрафи.

Вилучати автомобілі у злісних порушників правил дорожнього руху будуть у всій країні – наголошують у Мін’юсті. Таке рішення ухвалили після низки резонансних ДТП.

Зокрема, одна з них нещодавно сталася у Харкові. 16-річний водій Infiniti на шаленій швидкості перетинав перехрестя на червоне світло і врізався в Chevrolet. Водій Chevrolet одразу загинув на місці, а троє пасажирів Infiniti зазнали тяжких травм.

28 жовтня підозрюваному у смертельній ДТП – неповнолітньому Миколі Харківському обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, водію Infiniti може загрожувати до восьми років ув’язнення, але суд також враховуватиме той факт, що він неповнолітній.

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