Впервые Зеленский провел ставку в обновленном составе | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— Владимир Зеленский впервые провел ставку в обновленном составе.

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— Оккупанты ударили по Донецкой области 12.02.2024: три человека получили травмы.

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