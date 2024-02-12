Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Впервые Зеленский провел ставку в обновленном составе | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Владимир Зеленский впервые провел ставку в обновленном составе.
— В Харькове похоронили семью Путятиных.
— Оккупанты ударили по Донецкой области 12.02.2024: три человека получили травмы.
— Порча украинского зерна на польской границе недопустима — Кулеба.
— В Николаеве уже почти год работает волонтерский центр — безопасное пространство для женщин и девушек Уютная Space.
— К Армии восстановления присоединились почти восемьдесят восемь тысяч украинцев.
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