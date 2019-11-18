Спасли 50 тыс. младенцев. Как Колыбели надежды помогают новорожденным

Центр украинской столицы накануне стал фиолетовым. Так Киев присоединился к Всемирному дню недоношенных детей. Его отмечают 17 ноября, чтобы привлечь внимание к малышам, рожденных раньше и с низким весом.

Для Украины эта проблема более чем актуальна. Недоношенный здесь каждый 15 ребенок, а вот вовремя помочь могут не каждому. Ведь кювезы и специальное дорогостоящее оборудование есть далеко не во всех больницах.

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Украинская биржа благотворительности призывает украинцев участвовать в финансировании таких проектов, ведь проблема может коснуться любого.

За 7 лет через это отделения прошло около 500 детей с весом до килограмма. Оборудование помог приобрести Фонд Виктора Пинчука в рамках программы Колыбели надежды. Она действует уже 13 лет и помогла спасти 50 тыс. младенцев.

Уже пятый год внимание к проблеме привлекает Украинская биржа благотворительности. В торговом центре Гулливер преждевременно рожденные дети и все желающие делали птичек-оргиами, которые являются символом недоношенных.

А еще здесь просят помочь приобрести оборудование для перинатальных центров в Одессе и Херсоне. Это можно сделать на сайте или отправив смс на номер 88001, ваши 20 грн действительно помогут.

Накануне фиолетовым цветом, который символизирует недоношенных детей, подсветили Софию Киевскую и другие сооружения. Так украинская столица присоединилась к международному флешмобу, который объединяет две сотни стран мира.

Напомним, Украина вышла на мировой уровень ухаживания за недоношенными детьми.

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