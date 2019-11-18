Врятували 50 тис. немовлят. Як Колиски надії допомагають новонародженим

Центр української столиці напередодні став фіолетовим. Так Київ долучився до Всесвітнього дня передчасно народжених дітей. Його відзначають 17 листопада, аби привернути увагу до малят, народжених завчасно і з низькою вагою.

Для України ця проблема більш ніж актуальна. Недоношене тут кожне 15 немовля, а от вчасно допомогти можуть не кожному. Адже кювези та спеціальне дороговартісне обладнання є далеко не у всіх лікарнях.

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Українська біржа благодійності закликає українців долучатися до фінансування таких проектів, адже проблема може торкнутися будь-кого.

За 7 років через це відділення пройшло близько 500 дітей з вагою до кілограма. Обладнання допоміг придбати Фонд Віктора Пінчука у рамках програми Колиски надії. Вона діє вже 13 років і допомогла врятувати 50 тис. немовлят.

Вже п’ятий рік увагу до проблеми привертає Українська біржа благодійності. У торговельному центрі Гулівер передчасно народжені дітки та всі охочі робили пташок-оргіамі, які є символом передчасно народжених.

А ще тут просять допомогти придбати обладнання для перинатальних центрів в Одесі та Херсоні. Це можна зробити на сайті або надіславши смс на номер 88001, ваші 20 грн справді допоможуть.

Напередодні ж фіолетовим кольором, який символізує передчасно народжених дітей, підсвітили Софію Київську та інші споруди. Так українська столиця долучилася до міжнародного флешмобу, який об’єднує дві сотні країн світу.

Нагадаємо, Україна вийшла на світовий рівень виходжуваності недоношених діток.

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