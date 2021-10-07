Почтение жертв Бабьего Яра: как все происходило

В Киеве 6 октября произошло беспрецедентное событие – годовщина трагедии Бабьего Яра свела вместе президентов Украины, Израиля и Германии.

Главы государств символически подошли к хрустальной стене плача, которую создала сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович, и молитвой в символической синагоге почтили жертв Холокоста.

Открыли траурную церемонию так называемым музыкальным памятником жертвам Бабьего Яра – XIII симфонией Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко Бабий Яр в исполнении Государственного симфонического оркестра Германии.

– В 1961 году Евгений Евтушенко сломал своим стихотворением сутки молчания, которые к тому времени довлели над памятью убитых евреев здесь, в Украине, и во всем Советском Союзе, – сказал во время церемонии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Израиля Ицхак Герцог убежден, что Бабий Яр знал несколько страшных преступлений – убийство и попытки замолчать смерти десятков тысяч людей:

– Их тела были сожжены, а пепел развеян, но настало время воспоминаний. Поэтому мы все вместе здесь.

Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх тоже подчеркивает, что Советский Союз делал все возможное, чтобы никто не говорил об этом, но сейчас ситуация меняется.

– Это все не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми. В ужасной реальности под названием Вторая мировая война, оккупация, Холокост. 2 659 украинцев являются праведниками мира – людьми, которые спасали евреев, – говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Создан в Бабьем Яру мемориальный комплекс, по мнению главы государства, должен напоминать о страданиях, которые принесли людям все виды нетерпимости, и предотвратить такие трагедии в будущем.

В месте вечной скорби в Бабьем Яру о жертвах Холокоста напоминает угольная трехтонная стена плача, которую на разной высоте прошивают кристаллы.

По ней беспрестанно стекает вода, поэтому кажется, будто находишься у стены плача.

Кристаллы для инсталляции привезли из Бразилии, уголь использовали украинский.

Стена высотой три метра и 40 – в ширину.

– Это не просто стена плача, это стена исцеления и мыслей о лучшем будущем. Черный уголь символизирует темные ситуации в прошлом, а хрусталь – не слезы, а свет и надежду, – объясняет концепцию художница Марина Абрамович.

Бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук уверяет: проектом удалось достичь главной миссии – достучаться до сердец украинцев.

– Эта история должна быть рассказана так, как все происходило на самом деле. Те люди, которые сюда придут, конечно, будут испытывать безграничную боль и сострадание. Но я хочу, чтобы у украинцев, которые придут сюда, было чувство гордости, а гости нашей страны чувствовали уважение и восхищение, потому что здесь Украина говорит правду о Бабьем Яре, – отмечает Виктор Пинчук.

В Бабьем Яру 29-30 сентября расстреляли более 33 тыс. евреев. За два последующих года здесь лишили жизни еще до 200 тыс. невинных людей. Среди них были поляки, ромы, украинцы, а также пациенты психиатрической больницы рядом.

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