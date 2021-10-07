Вшанування жертв Бабиного Яру: як все відбувалось

У Києві 6 жовтня сталася безпрецедентна подія – річниця трагедії Бабиного Яру звела разом президентів України, Ізраїлю та Німеччини.

Глави держав символічно підійшли до Кришталевої стіни плачу, яку створила сербська художниця-концептуалістка Марина Абрамович, та молитвою у символічній синагозі вшанували жертв Голокосту.

Відкрили жалобну церемонію так званим музичним пам’ятником жертвам Бабиного яру – XIII симфонією Дмитра Шостаковича на вірші Євгена Євтушенка Бабин Яр у виконанні Державного симфонічного оркестру Німеччини.

– У 1961 році Євген Євтушенко зламав своїм віршем добу мовчання, яка до того часу тяжіла над пам’яттю вбитих євреїв тут, в Україні, і у всьому Радянському Союзі, – сказав під час церемонії президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог переконаний, що Бабин Яр знав кілька страшних злочинів – вбивство й намагання замовчати смерті десятків тисяч людей:

– Їхні тіла були спалені, а попіл розвіяний, але настав час спомину. Тому ми всі разом тут.

Головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх теж наголошує на тому, що Радянський Союз робив усе можливе, щоб ніхто не говорив про це, але зараз ситуація змінюється.

– Це все не міф, а реальні події, які відбувались із реальними людьми. У жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост. 2 659 українців є праведниками світу – людьми, які рятували євреїв, – говорить президент України Володимир Зеленський.

Створений у Бабиному Яру меморіальний комплекс, на переконання глави держави, має нагадувати про страждання, які завдали людям усі види нетерпимості, і запобігти таким трагедіям у майбутньому.

У місці вічної скорботи в Бабиному Яру про жертв Голокосту нагадує вугільна тритонна стіна плачу, яку на різній висоті прошивають кристали.

По ній безперестанку стікає вода, через що здається, ніби перебуваєш біля стіни плачу.

Кристали для інсталяції привезли з Бразилії, вугілля використали українське.

Стіна заввишки три метри та 40 – у ширину.

– Це не просто стіна плачу, це стіна зцілення й думок про краще майбутнє. Чорне вугілля символізує темні ситуації минулого, а кришталь – не сльози, а світло й надію, – пояснює концепцію мисткиня Марина Абрамович.

Бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук запевняє: проектом вдалося досягти головної місії – достукатися до сердець українців.

– Ця історія має бути розказана так, як все відбувалося насправді. Ті люди, які сюди прийдуть, звичайно, матимуть відчуття безмежного болю та співчуття. Але я хочу, щоб українці, прийшовши сюди, мали почуття гордості, а гості нашої країни відчували повагу й захоплення, тому що тут Україна говорить правду про Бабин Яр, – зазначає Віктор Пінчук.

У Бабиному Яру 29-30 вересня розстріляли понад 33 тис. євреїв. За два наступні роки тут закатували ще до 200 тис. невинних людей. Серед них були поляки, роми, українці, а також пацієнти психіатричної лікарні поруч.

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