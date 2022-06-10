Вступление Украины в ЕС: когда будет известно решение Евросоюза и закончит ли это войну

Статус страны-кандидатки на вступление в ЕС для Украины, эффективность процесса введения санкций европейским сообществом, а также грабежи Россией Украины и, в частности, похищения зерна. Такие темы обсуждаются на этой неделе в Европарламенте и Еврокомиссии.

Вывод о кандидатстве Украины в ЕС будет готов к 17 июня. Окончательное решение ожидается на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня.

Лидеры фракций Европарламента выступили с общим заявлением и призвали саммит предоставить Украине статус кандидата.

Тоже самое рекомендовал и Европарламент — соответствующую резолюцию приняли на пленарном заседании в Старсбурге. За нее проголосовали 438 депутатов.

В документе отмечено, что предоставление кандидатства станет “четким политическим сигналом солидарности с народом Украины”. Кроме того, Европарламент рекомендует еще и “без промедления предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями”.

Принял Европарламент и резолюцию с призывом к Европейскому совету отменить право вето при принятии решений по санкциям. Предлагают отказаться от принципа единодушия во время голосований по санкциям и в чрезвычайных ситуациях.

В то же время предлагают принцип квалифицированного большинства голосов. Это должно повысить дееспособность ЕС, говорят авторы инициативы и напоминают о недавних кризисах в принятии решений.

Также Евросоюз призывает страны мира не покупать украденное россиянами украинское зерно, чтобы не становиться соучастниками преступлений России.

– Мы знаем, что Москва пытается экспортировать награбленное в Украине зерно в другие страны. И мы всеми доступными нам средствами пытаемся это предотвратить, — высказался спикер Еврокомиссии Петер Стано.

Также он сообщил, что внешнеполитическое ведомство ЕС располагает информацией, что Россия пыталась продать партию краденого зерна Египта. Но он отказался.

К началу июня Россия уже украла на оккупированных ею территориях Украины не менее 500 тыс. тонн пшеницы на сумму $100 млн.

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