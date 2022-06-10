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Факти / Відео / Україна / Політика

Вступ України до ЄС: коли буде відоме рішення Євросоюзу та чи закінчить це війну

Оксана Лотоцька журналіст програми Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Статус країни-кандидатки на вступ до ЄС для України, ефективність процесу запровадження санкцій європейською спільнотою, а також грабунок Росією України, й зокрема, викрадення зерна. Такі теми обговорюють цього тижня в Європарламенті та Єврокомісії.

Висновок щодо кандидатства України в ЄС буде готовий до 17 червня. Остаточне рішення очікується на Саміті ЄС, який відбудеться 23-24 червня.

Лідери фракцій Європарламенту виступили зі спільною заявою і закликали саміт надати Україні статус кандидата.

Теж саме рекомендував і Європарламент – відповідну резолюцію ухвалили на пленарному засіданні у Старсбурзі. За неї проголосували 438 депутатів.

У документі зазначено, що надання кандидатства стане “чітким політичним сигналом солідарності з народом України”. Окрім того, Європарламент рекомендує ще й “без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою”.

Ухвалив Європарламент і резолюцію із закликом до Європейської ради скасувати право вето під час ухвалення рішень щодо санкцій. Пропонують відмовитися від принципу одностайності під час голосувань щодо санкцій і в надзвичайних ситуаціях.

Натомість пропонують принцип кваліфікованої більшості голосів. Це має підвищити дієздатність ЄС, кажуть автори ініціативи й нагадують про нещодавні кризи в ухваленні рішень.

Також Євросоюз закликає країни світу не купувати вкраденого росіянами українського зерна, щоб не ставати співучасниками злочинів Росії.

– Ми знаємо, що Москва намагається експортувати награбоване в Україні збіжжя в інші країни. І ми всіма доступними нам засобами намагаємося цьому запобігти, – висловився речник Єврокомісії Петер Стано.

Також він повідомив, що зовнішньополітичне відомство ЄС має інформацію, що Росія намагалася продати партію краденого збіжжя Єгипту. Але той відмовився.

На початок червня Росія вже вкрала на окупованих нею територіях України не менше, ніж 500 тис. тонн пшениці на суму $100 млн.

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