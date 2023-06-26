Будут бороться за победу для Украины: военные вузы выпустили офицеров

В эти выходные в военных вузах состоялись выпускные. Некоторые выпускники отправятся в боевые подразделения, а часть продолжит обучение и уже потом присоединится к украинской армии.

Несмотря на полномасштабную войну, второй год подряд военный институт Киевского национального университета Шевченко свою работу не останавливал. В этом году для сектора безопасности обороны выпускают 200 офицеров.

Выпускников поздравил верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он поблагодарил тех, кто в первые дни полномасштабного вторжения РФ не растерялся и защищал страну от российской агрессии. И напомнил, что именно молодые и мотивированные сейчас главный костяк украинской армии.

В первые дни полномасштабного вторжения многие студенты военных вузов сразу пошли защищать страну – совсем молодые ребята держали оборону Киева, Харькова, Одессы. И, по мнению президента Украины, именно они будут бороться за победу для нашей страны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.