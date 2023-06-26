Виборюватимуть перемогу для України: військові ВНЗ випустили офіцерів

Цими вихідними у військових вищих навчальних закладах відбулися випускні. Дехто з випускників відправляться у бойові підрозділи, а частина продовжить навчання і вже потім приєднається до українського війська.

Попри повномасштабну війну, вже другий рік поспіль військовий інститут Київського національного університету Шевченка свою роботу не зупиняв. Цьогоріч для сектору безпеки оборони вони випускають 200 офіцерів.

Випускників цьогоріч вітав верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він подякував тим, хто у перші дні повномасштабного вторгнення РФ не розгубився і захищав країну від російської навали. І нагадав, що саме молоді та вмотивовані нині головний кістяк українського війська.

У перші дні повномасштабного вторгнення чимало студентів військових вишів одразу пішли захищати країну – зовсім молоді хлопці й дівчата тримали оборону Києва, Харкова, Одеси. І, на думку президента України, саме вони виборюватимуть перемогу для нашої країни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.