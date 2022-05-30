Взрывом ребенку выбило глаз: офтальмологи Польши спасли зрение маме и ее сыновьям-близнецам из Луганщины

Специалистам офтальмологической клиники в Люблине (Польша) в результате оперативного вмешательства удалось спасти зрение целой семье из Луганской области. Мама и ее пятилетние сыновья-близнецы ослепли сразу же после прилета в их квартиру российской мины.

Как рассказывает пострадавшая Елена, в тот день в их поселке Боровское Луганской области с самого утра было все тихо. Казалось, не было причин для бегства в укрытие.

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— Это произошло 11 марта в 11 утра. На улице было тихо. И тут прямо в окно кухни прилетел снаряд. Мгновенно, непонятно откуда, мы даже не поняли, что произошло. Я не успела даже уйти в другую комнату, — рассказывает женщина.

По ее словам, одному из мальчиков, Назару, взрывной волной выбило глаз. Осколки от оконного стекла и мины летели прямо на всех троих, сильно изрезали лицо, шею, руки. Елене вдобавок выбило зубы, а обломок снаряда переломал палец на ноге.

По словам отца Елены, чудо, что вообще остались живы, что всех просто не разорвало. Взрыв был такой силы, что кухню разбило полностью. Два котла просто вырвало с мясом, уничтожило холодильник и ванную комнату.

Именно папа Елены в срочном порядке отвез дочь и внуков в больницу в Северодонецке. Там им оказали первую помощь, извлекли осколки, зашили раны. Однако ранения глаз были слишком серьезными из-за большого количества осколков.

Взрывом ребенку выбило глаз: офтальмологи Польши спасли зрение маме и ее сыновьям-близнецам из Луганщины / 6 фотографий

Благодаря волонтерам, Елену с близнецами доставили в Днепр, оттуда во Львов и уже после, специальной польской скорой, в Люблин. В одну из самых больших офтальмологических клиник Европы.

– Я сказал привозить их срочно! Потому что при таких травмах глаз нельзя было терять время, — рассказал профессор и заведующий кафедрой общей офтальмологии службы детской офтальмологии медицинского университета в Люблине Роберт Рейдак.

По словам Елена, до операции в Люблине ей приходилось ухаживать за детьми наощупь. И это было для нее самым страшным – не видеть своих мальчиков, которых, как могла, старалась успокоить.

— Это была комплексная хирургия катаракты с дальнейшим лечением. Я уже имплантировал специальные интраокулярные линзы в оба глаза Елены, а мои коллеги оперировали ребят, — отмечается профессор Рейдак.

По его словам, уже можно говорить о том, что операция прошла успешно: и мама, и дети теперь видят.

Сейчас волонтеры в Люблине волонтеры подыскивают семье жилье, где Елена с детьми может поселиться после выписки. Ведь впереди у них долгая реабилитация и не только физическая, но и психологическая.

— Очень важно следить за мальчиками. Я думаю, что им нужна психологическая реабилитация, потому что они пережили очень страшные вещи, — говорит профессор Рейдак.

Спасение зрения всей семье он называет маленьким чудом. Всего в этой клинике уже приняли девять украинцев, которые пострадали от российских бомб и снарядов.

Организована даже специальная бригада бригады скорой помощи, которая курсирует между Люблином и Львовом, забирая раненых. Это бригада польских врачей, в составе которой есть и анестезиолог.

Польские врачи постоянно на связи с украинскими коллегами, регулярно проводят совместные консультации по поводу лечения ранений глаз. Отсюда постоянно отправляют целые фуры с медицинской помощью украинцам.

Фото: Алина Матвийчук

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