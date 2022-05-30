Май, 30 в 10:12

В Донецкой области российские контрактники едва не расстреляли приехавшего генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить тех военных продолжать воевать.

Об этом говорится в очередном перехвате СБУ.

Однако солдаты отказались выполнять приказ, поэтому российский генерал просто сбежал с передовой.

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— У нас батарея практически вся в отказ пошла. Он начал стволом махать, стрелять: Я, говорит, вас завалю, если вы не поедете туда!… И все. Тут пацаненок: Иди, говорит, вали! Он чеку гранаты выдернул, говорит: Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе подорвемся тут. Всё. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть не перестрелялись все. Он в свой “бобик” сел, уехал, – рассказывает оккупант своей жене.

Захватчик жалуется, что от их бригады, а это более 600 человек, осталось 215, а остальные погибли или ранены.

— Наша бригада уже ничего не может взять, потому что уже почти никого не осталось… У нас осталось две единицы оружия из 12. Из 12 машин, которые еще могут ехать, три осталось, — жалуется оккупант.

Ранее СБУ опубликовала еще один перехват разговоров оккупантов, где российские военные говорили, что ждут истечения трехмесячного срока, чтобы уехать из Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины также опубликовало перехват разговора одного из оккупантов со своей матерью, где военный говорил, что мечтает как можно быстрее уволиться из рядов войск РФ и мечтает выбраться с территории Украины.