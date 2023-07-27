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Выгодный тариф и свободные хранилища: иностранные компании снова хранят газ в Украине

Группа компаний Нафтогаз закачивает газ в подземные хранилища, чтобы без проблем пройти следующий отопительный сезон. По состоянию на данный момент закачано 11,7 млрд м3 голубого топлива, и глава Нафтогаза Алексей Чернышов призывает не беспокоиться украинцев по этому вопросу – газа хватит всем. Темпы закачки сейчас находятся на уровне прошлого года, и к концу 2023 года в компании планируют накопить 15 млрд м3.

– Мы увеличили собственную добычу газа, поэтому все будет хорошо, – уверяет председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

К тому же, несмотря на войну, наши хранилища арендуют иностранные партнеры, которые хранят в Украине собственный газ – около 1000 компаний из 30 стран мира. Все из-за того, что Украина предлагает очень выгодный тариф для арендаторов среди всего ЕС, и до апреля 2024 года цены не будут увеличиваться. Да и украинские хранилища крупнейшие в Европе по объемам – в них можно хранить около 30 млрд м3.

Алексей Чернышов отметил, что европейские хранилища газа кое-где заполнены на 80%, поэтому и существует спрос на хранение газа в Украине.

В Укртрансгазе отметили, что с началом полномасштабной войны иностранные компании останавливали контракты и забирали свое топливо, однако со временем партнеров удалось убедить в безопасности украинских мощностей – глубина подземных хранилищ газа составляет от 400 м до 2 км. Поэтому с весны 2023 партнеры начали возвращаться в Украину.

– Мы постепенно возвращаемся к довоенному уровню хранения газа нерезидентами Украины, – говорит Алексей Чернышов.

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