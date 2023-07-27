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Вигідний тариф та вільні сховища: іноземні компанії знову зберігають газ в Україні

Група компаній Нафтогаз закачує газ у підземні сховища, щоб без негараздів пройти наступний опалювальний сезон. Станом на зараз закачано 11,7 млрд м3 блакитного палива, і очільник Нафтогазу Олексій Чернишов закликає не перейматися українців стосовно цього питання – газу вистачить усім. Темпи закачування наразі знаходяться на рівні минулого року, і до кінця 2023 в компанії планують накопичити 15 млрд м3.

– Ми збільшили власний видобуток газу, тому все буде добре, – запевняє голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов.

До того ж, попри війну, наші сховища орендують іноземні партнери, які зберігають в Україні власний газ – це близько 1000 компаній з 30 країн світу. Усе через те, що Україна пропонує дуже вигідний тариф для орендарів серед усього ЄС, і до квітня 2024 року розцінки не збільшуватимуть. Та й українські сховища є найбільшими у Європі за обсягами – в них можна зберігати близько 30 млрд м3.

Олексій Чернишов зазначив, що європейські сховища газу подекуди заповнені на 80%, тому й існує попит на зберігання газу в Україні.

В Укртрансгазі зазначили, що з початком повномасштабної війни іноземні компанії зупиняли контракти та забирали своє паливо, втім з часом партнерів вдалося переконати в безпечності українських потужностей – глибина підземних сховищ газу становить від 400 м до 2 км. Тому з весни 2023 року партнери почали повертатися до України.

– Ми поступово повертаємось до довоєнного рівня зберігання газу нерезидентами України, – говорить Олексій Чернишов.

Газ, НАК Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз України
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