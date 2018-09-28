Выиграй авто! На ВДНХ проходит выставка OldCarLand с призами

Здесь соседями стали целые эпохи автопрома: Ford 30-х, Cadillac 50-х и Chevrolet 60-х. Машины, каждая из которых – произведение инженерного искусства. Сергей – собственник не менее уникального де сото. В Украине таких всего 3. Этому авто почти 80 лет. На восстановление понадобилось 8 лет кропотливой работы.

На ВДНХ открылся OldCarLand. Сюда съехались более тысячи раритетных и эксклюзивных машин.

Настоящий рай для автолюбителей. Можно не только сделать селфи на фоне редкого железного коня, но и пообщаться со знатоками автомобильного дела.

Смотрите: Ford Lincoln Continental и пожарные машины: в Днепре собрали ретро-авто со всего мира

В этом году OldCarLand проходит в девятый раз. Следующие три дня здесь будут проводить мастер-классы, авто-шоу и ретро-показы.

На мероприятии можно будет посмотреть и военную технику. А еще в этом году здесь разыграют автомобиль – Fiat Panda. Стоимость входного билета на один день 120 грн. Но для участников боевых действий и детей до 12 лет – вход бесплатный.

К слову, коллекция, которая привлекает тысячи туристов – на Сумщине мужчина собрал 50 ретроавто.

Опубликовано Сентябрь, 28 в 17:39



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.