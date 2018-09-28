Виграй авто! На ВДНГ проходить виставка OldCarLand з призами

Тут сусідами стали цілі епохи автопрому: Ford 30-х, Cadillac 50-х і Chevrolet 60-х. Автівки, кожна з яких – витвір інженерного мистецтва. Сергій – власник не менш унікального де сото. В Україні таких усього 3. Цьому авто майже 80 років. На відновлення знадобилось 8 років кропіткої праці.

На ВДНГ відкрився OldCarLand. Сюди з’їхалися понад тисячу раритетних і ексклюзивних машин.

Справжній рай для автолюбителів. Можна не тільки зробити селфі на фоні рідкісного залізного коня, але й поспілкуватися зі знавцями автомобільної справи.

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Цього року OldCarLand проходить удев’яте. Наступні три дні тут проводитимуть майстер-класи, авто-шоу і ретро-покази.

На заході можна буде подивитися і військову техніку. А ще цього року тут розіграють автомобіль – Fiat Panda. Вартість вхідного квитка на один день 120 грн. Але для учасників бойових дій та дітей до 12-ти років – вхід безкоштовний.

До слова, колекція, що приваблює тисячі туристів – на Сумщині чоловік зібрав 50 ретроавто.

Опубліковано Вересень, 28 в 17:39



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