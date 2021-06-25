Выходные на Черном море: украинцы забронировали до 95% мест в отелях Одессы

Одесса готовится встречать туристов, которые решили провести три выходных 26-28 июня на берегу Черного моря. Сейчас гостиницы города заполнены на 90-95%.

По словам руководителя отдела маркетинга сети отелей Одессы Валерии Рожко, после Дня Конституции будет небольшой спад. А уже 1 июля количество желающих отдохнуть снова увеличится.

Последние два года из-за пандемии коронавируса люди чаще выбирают тур выходного дня, тогда как раньше ехали на море на неделю-две.

Сейчас гостям города предлагают отдых на любой вкус и кошелек: море, прогулки на катерах, катание на сапах и кайтах, экскурсии по городу и развлекательные заведения. Подкрепиться можно в местных кофейнях и ресторанах, где угощают колоритной одесской кухней.

Правда, начало нынешнего сезона в Одессе испортила непогода и цветение сине-зеленой цианобактерии.

Специалисты отмечают: она может быть токсична, поэтому в такой воде лучше не купаться.

– Если видите неспецифический цвет, неприятный запах, избегайте попадания воды в рот и дыхательные пути. А после примите душ. И, пожалуйста, берегите детей от купания, – предостерегает сотрудник Украинского научного центра биологии моря Александр Гончаров.

Из-за жары на берегах Хаджибейского лимана обнаружили также горы мертвых креветок. Теперь из водоема доносится невыносимый запах.

На данный момент Черноморское побережье после оползня в курортной Лебедевке массово проверяют спасатели.

Инспекция уже побывала на территории Каролино-Бугаза, Затоки, Сергеевки и Шабо.

Фото: Dreamstime

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