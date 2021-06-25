Вихідні на Чорному морі: українці забронювали до 95% місць у готелях Одеси

Одеса готується зустрічати туристів, які вирішили провести три вихідних 26-28 червня на березі Чорного моря. Наразі готелі міста заповнені на 90-95%.

За словами керівника відділу маркетингу мережі готелів Одеси Валерії Рожко, після Дня Конституції буде невеличкий спад. А вже 1 липня кількість охочих відпочити знову збільшиться.

Останні два роки через пандемію коронавірусу люди частіше обирають тур вихідного дня, тоді як раніше їхали на море на тиждень-два.

Наразі гостям міста пропонують відпочинок на будь-який смак і гаманець: море, прогулянки на катерах, катання на сапах і кайтах, екскурсії містом і розважальні заклади. Підкріпитися можна в місцевих кав’ярнях і ресторанах, де частують колоритною одеською кухнею.

Щоправда, початок нинішнього сезону в Одесі зіпсувала негода та цвітіння синьо-зеленої ціанобактерії.

Фахівці наголошують: вона може бути токсична, тож у такій воді краще не купатися.

– Якщо бачите неспецифічний колір, неприємний запах, уникайте потрапляння води до рота та дихальних шляхів. А опісля прийміть душ. І, будь ласка, бережіть дітей від купання, – застерігає співробітник Українського наукового центру біології моря Олександр Гончаров.

Через спеку на берегах Хаджибейського лиману виявили також гори мертвих креветок. Тепер із водойми доноситься нестерпний запах.

Наразі Чорноморське узбережжя після зсуву ґрунту в курортній Лебедівці масово перевіряють рятувальники.

Інспекція вже побувала на території Кароліно-Бугазу, Затоки, Сергіївки та Шабо.

Фото: Dreamstime

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