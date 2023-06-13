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Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Построенная в пятидесятые годы прошлого века Каховская ГЭС стала последней, нижней, из каскада гидроэлектростанций на Днепре. Сооружение получилось масштабное: земляная плотина высотой 30 м, шлюзы и гидроэлектрооборудование подняли уровень воды на 16 м.

В результате в Каховском водохранилище (длиной 240 км) накапливалось более 18 куб. км воды. Это позволяло производить более 330 МВт электроэнергии. Также Каховская ГЭС поставляла воду в Крым через Северо-Крымский канал и в Криворожский регион по каналу Днепр – Кривой Рог. Ее крепость была необычайной.

Каховская ГЭС была спроектирована так, чтобы выдержать ядерный удар. Взорвать дамбу извне можно разве что попаданием в одну точку трех авиабомб весом по 500 кг каждая. Поэтому совершенно очевидно, что повлекли за собой такие разрушения именно россияне: внутри были заложены сотни килограммов или даже тонны взрывчатки.

Россияне готовили подрыв Каховской ГЭС и заранее отводили технику и часть войск. Эту информацию подтвердил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Первый обнародованный СБУ телефонный разговор рашистов тоже не оставляет сомнений: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты, вероятно, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Захватчики признают, что хотели шантажировать Украину, но что-то у них пошло не по плану.

Подрыв россиянами плотины в Каховке и масштабное затопление Херсонщины кардинально не влияет на военные действия — так считают и сами защитники, и военные эксперты.

Со всех точек зрения очевидно: Украине не было выгодно взрывать дамбу, вредить своей армии и убивать своих людей. Но полномасштабная война ясно показала: это уже привычная практика для путинской России, где ради болезненных амбиций готовы пожертвовать сотнями тысяч и миллионов невинных людей.

Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище
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