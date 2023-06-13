Виводили техніку та війська: усі докази причетності РФ до підриву Каховської ГЕС

Збудована в п’ятдесяті роки минулого століття Каховська ГЕС стала останньою, нижньою, із каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі. Споруда вийшла масштабна: земляна гребля заввишки 30 м, шлюзи і гідроелектрообладнання підняли рівень води на 16 м.

В результаті у Каховському водосховищі (завдовжки 240 км) накопичувалося понад 18 куб. км води. Це дозволяло виробляти понад 330 МВт електроенергії. Також Каховська ГЕС постачала воду у Крим через Північнокримський канал і в Криворізький регіон каналом Дніпро – Кривий Ріг. Її міцність була надзвичайною.

Каховська ГЕС була спроєктована так, щоб витримати ядерний удар. Підірвати греблю ззовні можна хіба що влучанням у одну точку трьох авіабомб вагою по 500 кг кожна. Тож абсолютно очевидно, що спричинили такі руйнування саме росіяни: зсередини були закладені сотні кілограмів або й тонни вибухівки.

Росіяни готували підрив Каховської ГЕС і заздалегідь відводили техніку та частину військ. Цю інформацію підтвердив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Перша оприлюднена СБУ телефонна розмова рашистів теж не залишає сумнівів: Каховську ГЕС підірвали окупанти, ймовірно, аби зупинити контрнаступ ЗСУ. Загарбники визнають, що хотіли шантажувати Україну, але щось у них пішло не за планом.

Підрив росіянами греблі у Каховці і масштабне затоплення Херсонщини кардинально не впливає на воєнні дії – так вважають і самі захисники, і військові експерти.

Тож з усіх точок зору зрозуміло: Україні не було вигідно підривати дамбу, шкодити своїй армії та вбивати своїх людей. Але повномасштабна війна чітко показала: це вже звична практика для путінської Росії, де заради хворобливих амбіцій готові пожертвувати сотнями тисяч і мільйонів невинних людей.

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