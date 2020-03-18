Взаимовыручка и неизменные цены на такси: ситуация с перевозками в Киеве
Как только стало известно, что подземка остановится, как киевляне бросились искать план Б. В соцсетях предлагают подвезти соседей, жителей микрорайонов. Бесплатно.
Стоимость поездки на такси не изменилась — немного дороже утром и вечером — в часы пик, но это традиционная история. Однако, как оказалось, киевляне во время карантина не особо пользуются этой услугой.
Подробнее смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает такси в первый день тотального карантина в Киеве.
2020-03-18
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