Взаимовыручка и неизменные цены на такси: ситуация с перевозками в Киеве

Как только стало известно, что подземка остановится, как киевляне бросились искать план Б. В соцсетях предлагают подвезти соседей, жителей микрорайонов. Бесплатно.

Стоимость поездки на такси не изменилась — немного дороже утром и вечером — в часы пик, но это традиционная история. Однако, как оказалось, киевляне во время карантина не особо пользуются этой услугой.

Подробнее смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает такси в первый день тотального карантина в Киеве.

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