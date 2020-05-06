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Взял внедорожник родителей и $3 на Lamborghini: в США задержали 5-летнего водителя

Необычного водителя задержала полиция на одной из оживленных американских автомагистралей.

Правоохранители начали преследовать его машину, потому что ехал он подозрительно и неровно. Думали, что пьян. А когда остановили, оказалось, что за рулем — 5-летний мальчик.

Машина двигалась со скоростью до 50 км/ч. Мальчик все объяснил: поссорился с мамой, потому что она отказалась покупать ему Lamborghini. Поэтому ребенок взял внедорожник родителей и отправился в Калифорнию, чтобы сделать это самостоятельно. С собой имел $3.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Ровно подросток угнал маршрутку с пассажирами.

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