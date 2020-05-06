Взяв позашляховик батьків і $3 на Lamborghini: у США затримали 5-річного водія
Незвичайного водія затримала поліція на одній з пожвавлених американських автомагістралей.
Правоохоронці почали переслідувати його машину, бо їхав він підозріло та нерівно. Думали, що п’яний. А коли зупинили, виявилося, що за кермом – 5-річний хлопчик.
Машина рухалася зі швидкістю до 50 км/год. Хлопчик усе пояснив: посварився з мамою, бо та відмовилася купувати йому Lamborghini. Тож малий взяв позашляховик батьків та вирушив до Каліфорнії, аби зробити це самотужки. Із собою мав $3.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами.
2020-05-06
Теги: Lamborghini, Дитина, Дорога, США