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Взяв позашляховик батьків і $3 на Lamborghini: у США затримали 5-річного водія

Незвичайного водія затримала поліція на одній з пожвавлених американських автомагістралей.

Правоохоронці почали переслідувати його машину, бо їхав він підозріло та нерівно. Думали, що п’яний. А коли зупинили, виявилося, що за кермом – 5-річний хлопчик.

Машина рухалася зі швидкістю до 50 км/год. Хлопчик усе пояснив: посварився з мамою, бо та відмовилася купувати йому Lamborghini. Тож малий взяв позашляховик батьків та вирушив до Каліфорнії, аби зробити це самотужки. Із собою мав $3.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами.

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