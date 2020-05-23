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Яблочный бизнес в Украине: как выращивают и куда экспортируют урожай

Прошлый год для украинских яблочников был очень тяжелый. Плохие погодные условия привели к потерям почти вполовину. Пострадало и качество. Поэтому найти отечественное яблоко на прилавках супермаркетов сейчас почти невозможно.

Яблоки высокого качества поехали на экспорт еще зимой, остальное уже доели или переделали в сок. Поэтому с января Украина в десять раз увеличила импорт.

Этот год эксперты называют более мягким для яблочников. Но если выращивать яблоки мы немного научились, то сохранить их крайне трудно. Для тех, у кого есть современные холодильники, заработок был в разы больше. Подробнее о яблочном бизнесе в Украине смотрите в сюжете Сергея Силина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему фермеры не могут заработать на урожае яблок.

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