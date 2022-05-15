Как Ближний Восток меняет отношение к Украине: кого поддерживают арабские страны

Ближний Восток внимательно следит за тем, как Украина противостоит российскому нашествию. Регион, который годами был под влиянием Кремля, меняет свое отношение к нашему государству, но слишком медленно.

Россия начинает выводить войска из Сирии – вторжение в Украину захлебывается, и Кремлю нужны солдаты. Даже если это будет означать уменьшение влияния на Ближнем Востоке – которое держалось на российских штыках.

Это начало конца России, считает бывший посол по особым поручениям МИД Вадим Трюхан.

– Россия будет терять свое влияние и авторитет на востоке, – говорит он.

Впрочем, арабский мир в основном демонстрирует нейтральность. Если в начале войны это означало то, что Ближний восток не дал россиянам массово вербовать арабов, то сейчас эта нейтральность уже отрицательна.

Вот как выглядит типичный комментарий – от короля Иордании Абдулы II.

– Украина и Россия усложняют ситуацию в нашем регионе, поэтому при посредничестве США нужно свести стороны вместе, – говорит монарх.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, считает, что арабскому миру приходится делать выбор между сторонами, учитывая геополитические изменения.

— Нейтральность начинает донимать. На момент, когда создается антипутинская коалиция, и по энергетике, и по оружию, попытка стран этого региона усидеть на двух стульях уже не воспринимается, — говорит Игорь Семиволос.

Соединенные Штаты побуждают арабов увеличить добычу нефти, чтобы выровнять возникший дефицит черного золота после того, как на Москву накладывают энергетическое эмбарго. Арабские страны на это не идут и способствуют высоким ценам на нефть, поэтому становятся ситуативными союзниками Кремля.

Так же арабские страны готовы помочь России обойти западные санкции.

— Чтобы избежать санкции, будут использовать страны Центральной Азии, перенести производство, и транспортировать товары через Турцию и Грузию, — объясняет Игорь Семиволос.

В то же время, ОАЭ становится гаванью для российских коррупционеров, а Россия надеется получить здесь финансовую поддержку.

Бывший посол по особым поручениям МИД Украины Вадим Трюхан считает, что РФ будет пытаться финансово переориентироваться на Ближний Восток.

– Россия будет бороться, чтобы получить кредиты и инвестиции от богатых арабских государств. Западный финансово кредитный рынок для нее закрыт. Задача Украины и ее партнеров убедить богатые арабские страны, чтобы они не шли на такое кулуарное сотрудничество, считает дипломат.

По его словам, арабские страны понимают, что Украина выстоит и нужно сохранить нормальное состояние отношений с Украиной.

– Отказались от краденой пшеницы. Занимают осторожную позицию по России и голосуют за резолюции, подготовленные Украиной и партнером, – добавил Вадим Трюхан.

И если раньше в регионе покупали российское оружие. Сейчас видят – Россия проигрывает войну, следовательно, ее оружие не котируется, а вот украинское – приобретает очки.

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