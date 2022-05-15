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Как Ближний Восток меняет отношение к Украине: кого поддерживают арабские страны

Илья Нежигай редактор ленты Андрій Гетьман

Ближний Восток внимательно следит за тем, как Украина противостоит российскому нашествию. Регион, который годами был под влиянием Кремля, меняет свое отношение к нашему государству, но слишком медленно.

Россия начинает выводить войска из Сирии – вторжение в Украину захлебывается, и Кремлю нужны солдаты. Даже если это будет означать уменьшение влияния на Ближнем Востоке – которое держалось на российских штыках.

Это начало конца России, считает бывший посол по особым поручениям МИД Вадим Трюхан.

– Россия будет терять свое влияние и авторитет на востоке, – говорит он.

Впрочем, арабский мир в основном демонстрирует нейтральность. Если в начале войны это означало то, что Ближний восток не дал россиянам массово вербовать арабов, то сейчас эта нейтральность уже отрицательна.

Вот как выглядит типичный комментарий – от короля Иордании Абдулы II.

– Украина и Россия усложняют ситуацию в нашем регионе, поэтому при посредничестве США нужно свести стороны вместе, – говорит монарх.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, считает, что арабскому миру приходится делать выбор между сторонами, учитывая геополитические изменения.

— Нейтральность начинает донимать. На момент, когда создается антипутинская коалиция, и по энергетике, и по оружию, попытка стран этого региона усидеть на двух стульях уже не воспринимается, — говорит Игорь Семиволос.

Соединенные Штаты побуждают арабов увеличить добычу нефти, чтобы выровнять возникший дефицит черного золота после того, как на Москву накладывают энергетическое эмбарго. Арабские страны на это не идут и способствуют высоким ценам на нефть, поэтому становятся ситуативными союзниками Кремля.

Так же арабские страны готовы помочь России обойти западные санкции.

— Чтобы избежать санкции, будут использовать страны Центральной Азии, перенести производство, и транспортировать товары через Турцию и Грузию, — объясняет Игорь Семиволос.

В то же время, ОАЭ становится гаванью для российских коррупционеров, а Россия надеется получить здесь финансовую поддержку.

Бывший посол по особым поручениям МИД Украины Вадим Трюхан считает, что РФ будет пытаться финансово переориентироваться на Ближний Восток.

– Россия будет бороться, чтобы получить кредиты и инвестиции от богатых арабских государств. Западный финансово кредитный рынок для нее закрыт. Задача Украины и ее партнеров убедить богатые арабские страны, чтобы они не шли на такое кулуарное сотрудничество, считает дипломат.

По его словам, арабские страны понимают, что Украина выстоит и нужно сохранить нормальное состояние отношений с Украиной.

– Отказались от краденой пшеницы. Занимают осторожную позицию по России и голосуют за резолюции, подготовленные Украиной и партнером, – добавил Вадим Трюхан.

И если раньше в регионе покупали российское оружие. Сейчас видят – Россия проигрывает войну, следовательно, ее оружие не котируется, а вот украинское – приобретает очки.

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