Як Близький Схід змінює ставлення до України: кого підтримують арабські країни

Близький Схід уважно стежить за тим, як Україна протистоїть російській навалі. Регіон, який роками був під великим впливом Кремля, змінює своє ставлення до нашої держави, але занадто повільно.

Росія починає виводити війська з Сирії – вторгнення в Україну захлинається, й Кремлю потрібні солдати. Навіть якщо це означатиме зменшення впливу на Близькому Сході – який тримався на російських багнетах.

Це початок кінця Росії, вважає колишній посол з особливих доручень МЗС Вадим Трюхан.

– Росія буде втрачати свій вплив і авторитет на сході, – каже він.

Втім, арабський світ переважно демонструє нейтральність. Якщо на початку війни, це означало те, що Близький схід не дав росіянам масово вербувати арабів, то нині ця нейтральність вже негативна.

Ось який вигляд має типовий коментар – від короля Йорданії Абдули II.

– Україна та Росія ускладнюють ситуацію в нашому регіоні, тому за посередництва США потрібно звести сторони разом, – каже монарх.

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, вважає, що арабському світу доводиться робити вибір між сторонами, зважаючи на геополітичні зміни.

– Нейтральність починає дошкуляти. На момент коли створюється антипутінська коаліція, і по енергетиці, і по зброї, спроба країн цього регіону всидіти на двох стільцях вже не сприймається, – каже Ігор Семиволос.

Сполучені Штати спонукають арабів збільшити видобуток нафти, щоб вирівняти дефіцит чорного золота, який виник після того, як на Москву накладають енергетичне ембарго. Арабські країни на це не йдуть і сприяють високим цінам на нафту, тож стають ситуативними союзниками Кремля.

Так само арабські країни готові допомогти Росії обминути західні санкції.

– Щоб уникнути санкції будуть використовувати країни Центральної Азії, перенести виробництво, і транспортувати товари через Туреччину і Грузію, – пояснює Ігор Семиволос.

Водночас ОАЕ стає гаванню для російських корупціонерів, а Росія сподівається отримати тут фінансову підтримку.

Колишній посол з особливих доручень МЗС України Вадим Трюхан вважає, що РФ намагатиметься фінансово переорієнтуватись на Близький Схід.

– Росія буде боротися, щоб отримати кредити і інвестиції від багатих арабських держав. Західний фінансово кредитний ринок для неї закритий. Завдання України і її партнерів переконати багаті арабські країни, щоб вони не йшли на таку кулуарну співпрацю, – вважає дипломат.

За його словами, арабські країни розуміють, що Україна вистоїть і їм треба зберегти нормальний стан відносин з Україною.

– Відмовилися від краденої пшениці. Займають обережну позицію щодо Росії і голосують за резолюції, підготовлені Україною та партнером, – додав Вадим Трюхан.

І якщо раніше в регіоні купували російську зброю. Нині бачать – Росія програє війну, отже, її зброя не котується, а от українська – набуває очок.

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