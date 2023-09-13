Як готуватися до блекаутів: поради експертів

До холодів лишилося якихось кілька тижнів. Уся країна вчитується в прогнози військових та енергетиків – то якої чекати зими, іншими словами – як сильно запасатися. Чи витрачатися на дорогі генератори, якщо не зробили цього раніше, чи утеплювати фасад, купувати потужні павербанки та інше. В один голос експерти кажуть, є можливість – купуйте. Але вдумливо.

Марта мешкає на 17 поверсі багатоповерхівки. Без струму у її домі не працює абсолютно нічого! Згадує, як годувала дітей у перший день без світла.

– В нас навіть не було води, якщо одна хвилинка, можна встигнути щось набрати, а потім все – води нема. Доводилось молоко на свічці розігрівати, – пригадує Марта.

Та нині тут готові до всього! Торік придбали туристичну газову плиту і запаси балонів до неї. Це перше, що купила сім’я у блекаут, і не пошкодували, бо готували часто. Стратегічний запас свічок теж із минулого року, використовували їх активно лише на початку, далі замінили на ліхтарі та автономні лампи

– Після ситуації, коли у молодшої доньки спалахнуло волосся, бо нахилилась подивитися – ми вже фактично перестали користуватися свічками, тільки в кухні на столі і все, – розповідає жителька Києва Марта Любчик.

Найдорожче придбання – зарядна станція. Вона коштує 25 тисяч гривень. До неї підключали ноутбуки, телефон, фен і головне – вмикали інгалятор для дітей!

– Коли діти хворіли взимку – було зручно, не треба було шукати пункти незламності, – каже Марта Любчик.

Юля з сином Марком рятувались у темні часи гірляндою на батарейках, що висить на стіні ще з минулої осені. Є павербанки та запас свічок. Вони мешкають у приватному будинку, пережити блекаут тут – легше. Вода не зникала, плита газова. Лише батареї були холодні – котел без електрики не працює. Врятувало утеплення будинку за кілька місяців до великої війни. Це радять усім зробити насамперед.

– Через те, що ми з чоловіком утеплили будинок мінеральною ватою. 10 міліметрів – все як пише книжка. Цей будинок минулого року після обстрілів три доби тримав тепло – було 16-18 градусів, – каже киянка Юля Кирієнко.

Та кілька тижнів тому таки вирішили купити генератор!

– У генератора невелика потужність, щоб працювало світло, пральна машинка і особливо зв’язок, тобто інтернет, тому що, коли були обстріли і в мене три доби не було зв’язку з мамою, яка сиділа з моєю дитиною, а я була у відрядженні в цей час, то було дуже страшно, – розповідає Юля Кирієнко.

Попит на генератори у серпні зріс десь на третину, однак у мережах ажіотажу немає. Якщо торік люди купували, то тепер уважно обирають. Минулого року в топі були 2-3 кіловатні генератори, нині попит – на потужніші.

Ціна на 5 кіловатний генератор майже 20 тисяч гривень, торік восени він коштував 40-50 тисяч. Попри те, що у липні на генератори повернули ПДВ, вони суттєво подешевшали, ніж торік, у час шаленого попиту. Удвічі подешевшали і павербанки. На третину впали ціни на автономні зарядні станції. У серпні їх буквально розмітали.

– Ми за місяць в Україні продали майже 20 тисяч зарядних станцій, такого не було навіть у листопаді минулого року, тоді на піку, коли купувалось все на світі, все одно було приблизно 14 тисяч, – каже бренд-менеджер компанії-виробника портативних зарядних станцій Сергій Сілін.

Спальники, сухпайки, туристичні пальники. Усе те, що раніше купували у цьому магазині – купували для походу в гори. Торік брали, щоб вижити у місті у блекаут. Та зараз надмірного попиту немає. Купують активніше хіба термобілизну, щоб зігрітись в холодній квартирі. Хоч консультанти радять флісовий одяг.

– Іноді люди думають, що термобілизна – це панацея від холоду, одягли і тепло. Це не зовсім так, вона скоріше підходить для активностей, якщо ви рухаєтесь, фізично активні, – розповідає експерт з туристичного спорядження Артем.

Усі наші герої хоч і готуються до найгіршого, одностайні.

– Ми віримо в ЗСУ і віримо, що все буде добре і гірше, ніж в тому році, вже не буде в нас ніколи, – впевнена киянка Людмила.

Павербанки й генератори можуть і не знадобитися, якщо кожен допоможе енергосистемі пережити російський терор. Слід максимально економити електроенергію, особливо у час пікового навантаження. Не вмикати одночасно кілька приладів: пральні машини та бойлери використовувати після 23 і до 7 ранку. Установіть економне світло не лише у своїй квартирі, а й у коридорах і тамбурах багатоповерхівок.

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