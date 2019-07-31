Як наша авіація прожене ворога з Донбасу – навчання ЗСУ у Луцьку

На західній Україні проходять навчання військової авіації. Над Луцьком здійнялись бойові винищувачі. Льотчики севастопольської бригади на МіГ-29 знищують умовного ворога в небі, а також влучають по наземних цілях. Досвідчені льотчики та молоді пілоти виконують і фігури вищого пілотажу.

У небо здіймається винищувач МіГ-29. Пілоти отримали умовне завдання – знищити повітряну ворожу ціль. І вже за декілька хвилин – вони у повній бойовій готовності.

Свої навики відточують льотчики севастопольської бригади тактичної авіації, яка рік тому передислокувалися на Волинь.

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Навчальні польоти відбуваються на луцькому військовому аеродромі. Він може приймати усі види бойових літаків та цивільну авіацію.

Після успішно виконаного завдання, літак знову готують до польоту. Над цим працює ціла команда інженерно-технічного складу бригади.

Навчальні польоти відбуваються тричі на тиждень. Умовні бойові завдання виконують як досвідчені пілоти, так і молоді льотчики. А ще виконують фігури вищого пілотажу, аби не втрачати навиків.

До слова, в Одесі пройшли військово-морські навчання Sea Breeze 2019.

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