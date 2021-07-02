Як обрати захисний крем від сонця та правильно засмагати – дерматолог

Всі ми знаємо, що вплив сонця на нашу шкіру не завжди корисний. Як отримати від сонячних променів насолоду і здоров’я і уникнути при цьому небезпечних ризиків. Факти ICTV поспілкувалися на цю актуальну літню тему з дерматологом Адаліною Сисак.

-Негативний вплив ультрафіолету на шкіру накопичується так само, як і радіація, і в певний період виникають такі проблеми, як передчасне старіння шкіри, виникнення небезпечних новоутворень, в тому числі і меланоми, – пояснює Адаліна Сисак.

За її словами, сонячні промені поділять на дві групи А та Б. Випромінювання типу Б ми отримуємо у спекотні дні, саме через нього з’являються опіки. А от промені типу А проникають у шкіру набагато глибше та провокують її потемніння – тобто засмагу. Сонячні промені типу А активні будь-якої пори року та проходять навіть крізь хмари і скло.

Сьогодні на полицях аптек та магазинів із косметикою можна знайти безліч видів сонцезахисних засобів із позначкою SPF. Так називають фактор захисту від сонячного випромінювання. А число, що стоїть поруч із цією абревіатурою, вказує на кількість Б-променів, яку можна отримати без загрози опіків. Найпоширенішими у літній час є SPF 30 та 50.

Відрізняються ці засоби тільки тим, що час знаходження на відкритому просторі буде більший. Чим темніша шкіра, тим довше SPF-крем захищатиме у сонячну погоду.

А ще косметологи рекомендують зважати на упаковку. Важливо, щоб на тюбику зазначалося, що крем захищає від обидвох видів випромінювання – А та Б, відповідно UVA та UVB.

Навіть із нанесеним сонцезахистом засмага все одно лягає на нашу шкіру, тільки набагато безпечніше. Тому відмовлятися від шоколадного відтінку- зовсім не обов’язково. Головне – пам’ятати про своє здоров’я та вчасно захистити себе від неприємних наслідків.

Додамо, що сонячні ванни найкраще приймати до 11.00 ранку та після 16.00 вдень. Влітку у ці часи сонце найменш агресивне.

Фото: Depositphotos

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