Как получить компенсацию за разрушенное имущество в результате войны

С начала полномасштабной войны уже миллионы украинцев остались без крова, автомобилей и годами нажитого имущества. В связи с этим президент Украины анонсировал комплексную программу помощи людям, которые из-за агрессии России потеряли свое имущество.

В КГГА говорят, что все повреждения они фиксируют, чтобы пострадавшие затем получили компенсацию за потерянное жилье.

– Есть фотофиксация, видеофиксация, специалисты осматривают эти дома, составляются соответствующие реестры, ориентировочно рассчитывают возмещение. Будем прилагать максимум усилий на уровне города, и на уровне государства, для того чтобы людям, потерявшим свое имущество, все компенсировали, — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В настоящее время в правительстве только нарабатывают механизм компенсаций. Она может быть как денежной, так и предоставления жилья вместо разрушенного.

Сейчас юристы советуют владельцам уничтоженных квартир обуздать панику и стресс и подробно пофотографировать и снять на видео разрушения, на фотографиях как можно точнее показать геолокацию дома.

Затем нужно сообщить полиции и ГСЧС, они зафиксируют это в своих базах. Потом обратиться к органам местного самоуправления.

— Пишите заявление о том, что вам стало известно о разрушении или повреждении квартиры по такому-то адресу. Нужно отправить это заявление на электронный адрес, а также подкрепить право собственности, — рассказала юрист Дарья Скобликова.

Если жилье было разрушено на временно оккупированной территории, попросите снять видео или фото соседей. Если это невозможно, запишите детальные показания очевидцев, составьте акт в произвольной форме, это тоже будет доказательством уничтожения имущества.

Такой же алгоритм, если в результате обстрелов пострадало ваше авто. На страховые выплаты сейчас рассчитывать не стоит. Ущерб нанесенный боевыми действиями страховщики не покрывают.

— Если транспортное средство было повреждено непосредственно артиллерийскими снарядами, возможно, еще какими-то вооруженными предметами, в данном случае это исключение по выплате страхового возмещения. Непосредственно те квартиры, в которые попали снаряды, и они были повреждены, к сожалению, это тоже исключение, — сказал Сергей Ищенко, представитель страховой компании Провидна.

Юристы советуют в тревожном чемоданчике, кроме личных документов, держать еще и право собственности на имущество, техпаспорт на авто, если есть ценная бытовая техника – чеки на нее. Пусть они вам не понадобятся, но в случае разрушения жилья станут доказательством получения компенсаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.