Утром 3 октября в реанимации Боткинской больницы в России умер Анатолий Кашпировский – психотерапевт, которого обвиняют в шарлатанстве. Ему было 87 лет.

Об этом сообщают российские источники и вскоре подтвердил директор Кашпировского.

Анатолий Кашпировский умер: что известно

По словам соседей Кашпировского, последние три месяца он практически не покидал свой дом и сильно похудел. Врачи скорой помощи приезжали к нему по два-три раза в неделю.

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Во вторник, 29 сентября, его состояние ухудшилось и госпитализировали в Боткинскую больницу с жалобами на резкое снижение давления. Утром 3 октября родственникам сообщили о смерти.

Как заявил директор Анатолия Кашпировского, причиной смерти стала остановка сердца.

Биография Анатолия Кашпировского: факты из жизни

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Летичевского района Хмельницкой области Украины.

В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. После этого в течение 25 лет работал психиатром в Винницкой психбольнице им. академика Ющенко. Также некоторое время занимал должность врача Железнодорожной больницы в Виннице. В 1987 году являлся врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике.

Всесоюзную популярность приобрел в 1989 году, когда провел серию “сеансов гипноза” на Центральном телевидении СССР. Во время телемостов в 1988 и 1989 годах Кашпировский дистанционно якобы проводил обезболивание трем пациенткам во время хирургических операций.

В 1993 году Кашпировский начал политическую карьеру в РФ, став депутатом Государственной Думы от прокремлевской партии ЛДПР Владимира Жириновского. В середине 2000-х годов вместе с российским коллаборантом Владимиром Сальдо пытался инициировать строительство мусороперерабатывающего завода в Херсоне.

До последних лет Кашпировский продолжал проводить коммерческие выступления, утверждая, что его методы лечат около 500 заболеваний от коррекции носа и восстановления зрения до пломбирования зубов.

В частности, в октябре 2025 года компания Silver Frame пригласила его в Польшу на выступления в рамках съемок документального фильма для HBO Max, однако варшавский театр Рампа отменил его концерты из-за спорного характера встреч и риска для имиджа учреждения.

Отношение Кашпировского к войне РФ против Украины

Как известно из открытых источников, Анатолий Кашпировский поддерживал кремлевский режим и неоднократно восхвалял российского диктатора Владимира Путина.

Хотя сначала Кашпировский публично избегал четкой позиции по поводу российской агрессии против Украины, выбрав тактику молчания, но вскоре он уехал в РФ, где возобновил массовые публичные выступления.

По данным украинских медиа и СНБО, Анатолий Кашпировский не осудил российскую агрессию, поддерживал связи с прежним окружением и продолжал появляться в медийном пространстве РФ.

Во время одного из выступлений на территории России в октябре 2024 года между псевдоцелителем и посетителем возник конфликт из-за вопроса о Крымском полуострове.

На вопрос из зала о том, чей Крым, Кашпировский ответил, что полуостров якобы “советский”. После этого зритель попытался сорвать выступление и вырвал микрофон из рук экстрасенса, что окончилось вызовом полиции.

Фото: Анатолий Кашпировский

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