Как пандемия изменила форму спектаклей и опер в Украине

27 марта международный день театра, который сильно изменился за год времени, когда началась пандемия. Украинский театр начал приспосабливаться к онлайн-форматам. И оказался в конкурентной среде визуального контента.

3D графика от голливудских аниматоров и бюджет 3 млн грн — с таким размахом вошел в эпоху диджитализации Киевский театр на Подоле.

Спектакль “Каменный хозяин” по Лесе Украинке даже демонстрировали в кинотеатрах. Суммарно вместе с трансляцией в интернете собрали 40 тыс. просмотров — неслыханные для театра цифры.

Другие государственные театры снимали телеверсии собственных представлений, но со значительно меньшим бюджетом. А вот негосударственные театры оказались на грани выживания. Многие из них просто перестали существовать. Режиссеры в пандемических условиях креативили и находили идеи для онлайн.

Новые формы театра начал в Украине Владислав Троицкий.

Вместе со своей командой провели грандиозный онлайн-флешмоб ALAMBARI от группы ДахаБраха. Проводили художественные салоны-дискуссии в Zoom. Презентовали цифровые представления и оперы в режиме реального времени.

Сейчас Влад Троицкий готовит уникальный формат представления “ALONE” на пересечении театра, кино и анимации. В реальности представление будут играть буквально для нескольких зрителей — они будут попадать на съемочную площадку, где сведены циклопические декорации, все это будут снимать и выводить на экран в онлайн.

Сейчас, говорят театральные критики, премьеры в онлайн-трансляции способствуют расширению аудитории и в дальнейшем приведут нового зрителя на офлайн-показы.

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