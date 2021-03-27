Як пандемія змінила форму вистав та опер в Україні

27 березня міжнародний день театру, який сильно змінився за рік часу, відколи почалась пандемія. Український театр почав пристосовуватися до онлайн-форматів. І опинився у конкурентному середовищі візуального контенту.

3D графіка від голлівудських аніматорів і бюджет 3 млн грн – з таким розмахом увійшов в епоху діджиталізації Київський театр на Подолі.

Виставу “Камінний господар” за Лесею Українкою навіть демонстрували в кінотеатрах. Сумарно разом з трансляцією в інтернеті зібрали 40 тис. переглядів – нечувані для театру цифри.

Інші державні театри знімали телеверсії власних вистав, але із значно меншим бюджетом. А от недержавні театри опинились на межі виживання. Чимало з них просто перестали існувати. Режисери в пандемічних умовах креативили і знаходили ідеї для онлайн.

Нові форми театру започаткував в Україні Владислав Троїцький.

Разом зі своєю командою провели грандіозний онлайн-флешмоб ALAMBARI від гурту ДахаБраха. Проводили мистецькі салони-дискусії в Zoom. Презентували цифрові вистави та опери в режимі реального часу.

Нині Влад Троїцький готує унікальний формат вистави “ALONE” на перетині театру, кіно та анімації. У реальності виставу гратимуть буквально для кількох глядачів – вони потраплятимуть на знімальний майданчик, де зведені циклопічні декорації, усе це буде фільмуватись і виводитиметься на екран в онлайн.

Нині, кажуть театральні критики, прем’єри в онлайн-трансляції сприяють розширенню аудиторії та в подальшому приведуть нового глядача на офлайн-покази.

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