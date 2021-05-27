Как пережить потерю близких — психолог

В нашем обществе не принято говорить о смерти, ведь тема не совсем удобна. А она всегда рядом с живыми, и игнорировать этот факт не нужно.

За последний год многие люди потеряли своих родных из-за пандемии. Но когда человек умирает по другим причинам, его близким также трудно это принять. Кажется жизнь потеряла смысл, мир остановился.

Чтобы смириться с потерей и выйти из этого состояния без вреда для здоровья мало собраться, быть сильной (сильным), жить ради детей, как советуют вокруг.

Для того, чтобы принять факт смерти близкого человека существует немало традиций. Одна из них — коснуться покойного при прощании. Почувствовав холод тела, вы поймете, что человек уже мертв, и ваш мозг воспримет это правильно.

Еще психологи советуют не сдерживать слезы, не врать детям о долгой командировке отца, не замыкаться в себе. Нужно найти дело, которое бы отвлекло от горя — помощь другим людям, детям, написание книги и тому подобное.

И еще один важный совет: если вам стало легче уже через месяц, не ругайте себя и не обращайте внимания на осуждение общества. Живите.

Жизнь современного человека крайне насыщена эмоциями: радостными и печальными. Все мы чувствуем огромную гамму чувств, с которыми иногда так трудно справиться. Разобраться в себе, в своих страхах и переживаниях помогают опытные специалисты — психологи.

Фото: Рixabay

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