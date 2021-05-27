Як пережити втрату близьких – психолог

У нашому суспільстві не прийнято говорити про смерть, адже тема не зовсім зручна. Та смерть завжди поруч з живими і ігнорувати цей факт не потрібно.

За останній рік багато людей втратили своїх рідних через пандемію. Та коли людина помирає з інших причин, її близьким також важко це сприйняти. Здається життя втратило сенс, світ зупинився.

Щоб змиритися з втратою і вийти з цього стану без шкоди для здоров’я мало зібратися, бути сильною (сильним), жити заради дітей, як радять навколо.

Для того, щоб прийняти факт смерті близької людини існує чимало традицій. Одна з них – торкнутися небіжчика при прощанні. Відчувши холод тіла, ви зрозумієте, що людина вже мертва, і ваш мозок сприйме це правильно.

Іще психологи радять не стримуватися від сліз, не брехати дітям про довге відрядження тата, не замикатися в собі. Потрібно знайти справу, яка б відволікла від горя – допомога людям, дітям, написання книги тощо.

І ще одна важлива порада: якщо вам стало легше уже за місяць, не картайте себе і не зважайте на осуд суспільства. Живіть.

Життя сучасної людини вкрай насичена емоціями: радісними та сумними. Всі ми відчуваємо величезну гаму почуттів, з якими іноді так важко впоратися. Розібратися в собі, в своїх страхах і переживаннях допомагають досвідчені фахівці – психологи.

Фото: Рixabay

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